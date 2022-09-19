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В Подмосковье погибла 14-летняя девочка во время тренировки по синхронному плаванию
Следователи задержали тренера погибшего ребенка.

В Подмосковье в бассейне утонула 14-летняя девочка. Об этом в понедельник, 19 сентября, сообщила пресс-служба регионального следкома.

Трагедия случилась накануне в воскресенье, 18 сентября, в Подольске во время тренировки по синхронному плаванию. Ученица восьмого класса плавала на дорожке и резко потеряла сознание. На момент трагедии рядом с ребенком никого не было. Тело обнаружили лишь спустя пять минут.

Следователи задержали 32-летнего тренера. Женщину обвиняют по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».

«В ближайшее время следствие выйдет в суд с ходатайством об избрании в отношении подозреваемой меры пресечения», — говорится в сообщении ведомства.