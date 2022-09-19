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В Курске во время урагана погибли два человека

В Курске во время урагана погибли два человека. Об этом сообщили в пресс-службе горадминистрации.

Вечером в воскресенье, 18 сентября, на Курскую область обрушилась непогода. В учебном корпусе автотехнического колледжа сорвало крышу, также пострадало здание общежития. Один студент колледжа погиб. По информации Telegram-канала Mash молодому человеку распороло живот оконной рамой. Его пытались спасти однокурсники, но пострадавший умер до приезда скорой помощи.

Позже под упавшим деревом обнаружили еще одного погибшего человека.

Также в администрации сообщили, что без электричества остались 87 населенных пунктов, где живет более пяти тысяч человек.

Фото Mash