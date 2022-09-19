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В Клепиковском районе в ДТП пострадали два человека
На выезде из Криуши столкнулись Renault Sandero и «ВАЗ-2110».

В Клепиковском районе в ДТП пострадали два человека. Об этом пишет сайт ИД «Пресса».

Авария произошла в субботу, 17 сентября, в 07:35 на 477 километре трассы «Золотое кольцо России».

На выезде из Криуши столкнулись Renault Sandero и «ВАЗ-2110». По предварительной информации иномарка не уступила дорогу «ВАЗу», который ехал по главной дороге.

В аварии пострадали водитель Renault и пассажир «десятки»: они получили травмы и обращались за медпомощью.