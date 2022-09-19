В Касимове мужчина украл деньги из кассы на глазах у продавца

Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

В Касимове мужчина ограбил строительный магазин. Об этом в понедельник, 19 сентября, сообщила пресс-служба регионального УМВД.

В полицию позвонил представитель строительного магазина и сообщил, что неизвестный мужчина вытащил из кассы 12 тысяч рублей и скрылся. Все это произошло почти на глазах у продавца — он ненадолго отвлекся, в этот момент хищение и произошло.

Прибывшие сотрудники установили приметы злоумышленника, а позже по горячим следам задержали и его самого. Вором оказался 35-летний ранее судимый за грабеж, кражу и угрозу убийством местный житель. В последнее время его несколько раз ловили на мелких хищениях из магазинов.

В отношении мужчин возбуждено уголовное дело. Ему грозит лишение свободы на срок до четырех лет.