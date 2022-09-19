В Ижевске мужчина пытался ограбить ломбард с игрушечным пистолетом
Мужчина ворвался в здание и, угрожая продавцу предметом, похожим на пистолет, начал требовать деньги. Однако девушка-продавец успела нажать тревожную кнопку, после чего грабитель скрылся.
В Ижевске мужчина пытался ограбить ломбард с игрушечным пистолетом. Об этом в понедельник, 19 сентября,
Инцидент случился в ломбарде по улице Ворошилова. Мужчина ворвался в здание и, угрожая продавцу предметом, похожим на пистолет, начал требовать деньги. Однако девушка-продавец успела нажать тревожную кнопку, после чего грабитель скрылся.
Прибывшие полицейские быстро установили мужчину. Им оказался 45-летний ранее судимый местный житель.
«Установлено, что в дальнейшем свою верхнюю одежду злоумышленник выбросил в мусорный бак. Предметом, используемым в качестве оружия, оказался игрушечный пистолет», — рассказали в пресс-службе МВД по Удмуртии.
Возбуждено уголовное дело.