В Ижевске мужчина пытался ограбить ломбард с игрушечным пистолетом

Мужчина ворвался в здание и, угрожая продавцу предметом, похожим на пистолет, начал требовать деньги. Однако девушка-продавец успела нажать тревожную кнопку, после чего грабитель скрылся.

В Ижевске мужчина пытался ограбить ломбард с игрушечным пистолетом. Об этом в понедельник, 19 сентября, сообщили в пресс-служба регионального УМВД.

Инцидент случился в ломбарде по улице Ворошилова. Мужчина ворвался в здание и, угрожая продавцу предметом, похожим на пистолет, начал требовать деньги. Однако девушка-продавец успела нажать тревожную кнопку, после чего грабитель скрылся.

Прибывшие полицейские быстро установили мужчину. Им оказался 45-летний ранее судимый местный житель.

«Установлено, что в дальнейшем свою верхнюю одежду злоумышленник выбросил в мусорный бак. Предметом, используемым в качестве оружия, оказался игрушечный пистолет», — рассказали в пресс-службе МВД по Удмуртии.

Возбуждено уголовное дело.