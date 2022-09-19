В Горроще из-за ремонта трубопровода образовалась крупная пробка

На улице Черновицкой образовался затор в 10 баллов от пересечения с улицей Гагарина до заправки «Газпромнефть».

В Горроще из-за ремонта трубопровода образовалась крупная пробка. Об этом сообщили очевидцы в группе «Подслушано у водителей Рязани».

В понедельник, 19 сентября, на улице Черновицкой образовался затор. Согласно сервису «Яндекс. Карты», пробка в 10 баллов растянулась от пересечения с улицей Гагарина до заправки «Газпромнефть».

Также рязанцы сообщили, что на дороге раскопали асфальт, который положили два месяца назад.

«Люди вынужден объезжать по обочине, обочина не отсыпана, земляная, растащили грязь. Асфальт положили два месяца назад. До укладки асфальта было семь лет. Почему именно после укладки нового асфальта начали замену труб, причем начали в самое дождливое в грязное время года?», — прокомментировал автор.