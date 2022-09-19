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В Горно-Алтайске пьяный подросток на «Ладе» приземлился на крышу «Ниссана»
За рулем был 14-летний подросток.

В Горно-Алтайске «ВАЗ 21124» оказался на крыше Nissan Serena. Об этом сообщил портал gorno-altaisk.info.

Инцидент случился в понедельник, 19 сентября, на улице Пушкина. Там 14-летний подросток в нетрезвом состоянии сел за руль «Лады», не выбрал безопасную скорость движения, не справился с управлением, слетел с дороги и приземлился на припаркованный автомобиль Nissan Serena.

Освидетельствование показало, что в организме ребенка 0,455 миллиграмм алкоголя на литр выдыхаемого воздуха. Ребенка госпитализировали в больницу.

По данному факту полицейские готовят документы в комиссию по делам несовершеннолетних.