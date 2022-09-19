В Гидрометцентре сообщили, что бабье лето не ожидается в ближайшую неделю

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что в ближайшую неделю в Москве будет пасмурная погода, но будет тепло. Об этом передает ТАСС .

Вильфанд отметил, что бабьего лета до конца недели не ожидается.

«Оно не приходит по заказу, к сожалению. Этот период может наступить и в первую декаду октября, а были годы, когда оно длилось до 20 октября», — заявил специалист.

По словам научного руководителя Гидрометцентра, температура в течение суток будет примерно одинаковой, поскольку почва не будет прогреваться днем, а ночью будет остывать.

Вильфанд сообщил, что в первой половине недели ночные температуры достигать до +9, +12 градусов, дневные до +12, +15 градусов.

«Интенсивность осадков существенно уменьшится», — добавил он.

Во второй половине недели прогнозируется до +3, +8 градусов ночью, днем +11, +16 градусов. Местами возможен небольшой дождь.