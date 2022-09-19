Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Пнд, 19
15°
Втр, 20
16°
Срд, 21
12°
ЦБ USD 60.03 0.36 17/09
ЦБ EUR 59.87 0.25 17/09
Нал. USD 63.25 / 61.84 19/09 13:00
Нал. EUR 63.03 / 61.61 19/09 12:00
Новости
Публикации
Рязанскому мобильному приложению жителя Абонент+ исполнился один год
8 сентября 11:00
7 444
Как выглядит маршрут от ЦПКиО до рязанского Лесопарка
Журналист РЗН. инфо прошел по будущему туристическому м...
7 сентября 11:27
9 072
Какие школы появятся на карте Рязани в ближайшие годы?
Проблема нехватки школ в регионе хроническая. Генплан р...
3 сентября 14:30
14 322
«Агентство инвентаризации и проектирования» отметило десятый день рожд...
1 сентября 09:56
14 338
Все публикации →
Бизнес
АфишаNew
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Пра как дауншифтинг
ИТОГИ ГОДА 2021
Новое
Вокруг Рязани: Бездорожье
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Все спецпроекты →
В Гидрометцентре сообщили, что бабье лето не ожидается в ближайшую неделю

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что в ближайшую неделю в Москве будет пасмурная погода, но будет тепло. Об этом передает ТАСС.

Вильфанд отметил, что бабьего лета до конца недели не ожидается.

«Оно не приходит по заказу, к сожалению. Этот период может наступить и в первую декаду октября, а были годы, когда оно длилось до 20 октября», — заявил специалист.

По словам научного руководителя Гидрометцентра, температура в течение суток будет примерно одинаковой, поскольку почва не будет прогреваться днем, а ночью будет остывать.

Вильфанд сообщил, что в первой половине недели ночные температуры достигать до +9, +12 градусов, дневные до +12, +15 градусов.

«Интенсивность осадков существенно уменьшится», — добавил он.

Во второй половине недели прогнозируется до +3, +8 градусов ночью, днем +11, +16 градусов. Местами возможен небольшой дождь.