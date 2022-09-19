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В ДТП в Клепиковском районе пострадали пять человек
Водитель Datsun не пропустил Skoda, водитель которой ехал по главной дороге.

В ДТП в Клепиковском районе пострадали пять человек. Об этом пишет ИД «Пресса».

ДТП произошло 18 сентября в 14:50 на 221 километре трассы «Москва-Егорьевск-Тума-Касимов». Столкнулись два автомобиля — Datsun on-DO и Skoda Octavia.

В госавтоинспекции сообщили, что водитель Datsun не пропустил Skoda, водитель которой ехал по главной дороге.

В ДТП пострадали пять человек — водители обеих машин и трое пассажиров Skoda.

Обстоятельства ДТП уточняются.

Напомним, на место приезжали пожарные.