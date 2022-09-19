В Дагестане в ДТП погиб семилетний мальчик

Авария произошла в понедельник, 19 сентября, в 13:30 в Бабаюртовском районе.

В Дагестане в ДТП погиб семилетний мальчик. Об этом сообщили в Telegram-канале республиканского управления МВД.

Авария произошла в понедельник, 19 сентября, в 13:30 в Бабаюртовском районе. На 420 километре трассы «Астрахань-Махачкала» 41-летняя местная жительница на Daewoo Matiz выехала на «встречку» и столкнулась с «ГАЗ-3302», которым управлял 42-летний житель Кайтагского района.

В аварии погиб семилетний мальчик, который ехал в легковушке. Водителя «Матиза», а также двух пассажирок семи и восьми лет, с травмами доставили в больницу.

Проводится проверка.