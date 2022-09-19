В аэропорту Омска прямо на борту скончался командир самолета

Инцидент случился еще накануне в воскресенье.

В аэропорту Омска прямо на борту скончался командир самолета. Об этом в понедельник, 19 сентября, сообщили РИА Новости со ссылкой на пресс-службу регионального минздрава.

Инцидент случился еще накануне в воскресенье. Самолет Boeing летел из Новокузнецка в Санкт-Петербург. Около 22.40 самолет совершил экстренную посадку из-за плохого самочувствия командира самолета.

Бригада скорой помощи прибыла в аэропорт еще за 10 минут до посадки самолета. Однако пилот скончался еще до посадки. Медики констатировали его смерть.

Решение о посадке в Омске принял второй пилот самолета.