Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Пнд, 19
15°
Втр, 20
16°
Срд, 21
12°
ЦБ USD 60.17 0.14 20/09
ЦБ EUR 60.04 0.17 20/09
Нал. USD 63.16 / 61.84 19/09 10:55
Нал. EUR 63 / 61.61 19/09 16:30
Новости
Публикации
Рязанскому мобильному приложению жителя Абонент+ исполнился один год
8 сентября 11:00
7 537
Как выглядит маршрут от ЦПКиО до рязанского Лесопарка
Журналист РЗН. инфо прошел по будущему туристическому м...
7 сентября 11:27
9 175
Какие школы появятся на карте Рязани в ближайшие годы?
Проблема нехватки школ в регионе хроническая. Генплан р...
3 сентября 14:30
14 419
«Агентство инвентаризации и проектирования» отметило десятый день рожд...
1 сентября 09:56
14 447
Все публикации →
Бизнес
АфишаNew
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Пра как дауншифтинг
ИТОГИ ГОДА 2021
Новое
Вокруг Рязани: Бездорожье
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Все спецпроекты →
В аэропорту Омска прямо на борту скончался командир самолета
Инцидент случился еще накануне в воскресенье.

В аэропорту Омска прямо на борту скончался командир самолета. Об этом в понедельник, 19 сентября, сообщили РИА Новости со ссылкой на пресс-службу регионального минздрава.

Инцидент случился еще накануне в воскресенье. Самолет Boeing летел из Новокузнецка в Санкт-Петербург. Около 22.40 самолет совершил экстренную посадку из-за плохого самочувствия командира самолета.

Бригада скорой помощи прибыла в аэропорт еще за 10 минут до посадки самолета. Однако пилот скончался еще до посадки. Медики констатировали его смерть.

Решение о посадке в Омске принял второй пилот самолета.