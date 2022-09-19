У рязанца в квартире нашли более 200 граммов марихуаны

В Рязани в квартире мужчины на улице Березовой нашли марихуану. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

Оперативникам стало известно, что 35-летний мужчина привозит коноплю с территории области домой и делает из нее марихуану.

«В квартире мужчины на улице Березовой полицейские провели санкционированное судом обследование, обнаружили и изъяли 215 граммов готового наркотика, а также 40 граммов частей конопли в стадии высушивания», — сообщили в полиции.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 228 УК РФ («Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка без цели сбыта наркотических средств в крупном размере»).