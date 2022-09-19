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Туристский информационный центр пригласил горожан присоединиться к проекту «Говори про Рязань»

Туристский информационный центр (ТИЦ) пригласил рязанцев и гостей города оставить свои отзывы о музеях, гостиницах, ресторанах и кафе Рязани и области на сайтах, поделиться своими впечатлениями от посещения, рассказами, в чем заключается изюминка тех или иных заведений, отметить новые и интересные точки, в том числе и объекты, не оправдавшие ожиданий. Рязанцы могут принять непосредственное участие в формировании честного взгляда на город, очаги культуры и объекты гостеприимства.

В туристском центре отметили, что напоминанием о возможности поделиться мнением о заведениях являются наклейки проекта «Говори про Рязань».

«Если вы посетитель, то сканируйте QR-код, переходите по ссылке и делитесь своим опытом. Если вы владелец или сотрудник рязанского объекта гостеприимства, то разместите желтые наклейки у себя на входе и собирайте искренние отзывы от своих гостей, — пояснили идею проекта в туристском информационном центре. — Отдать голос тому или иному заведению можно совершенно бесплатно, а коллекция реальных личных отзывов со временем станет бесценным руководством по знакомству с Рязанью как для туристов, так и для местных жителей».

Получить бесплатные стикеры можно в ТИЦ по адресу: улица Почтовая, дом № 54.