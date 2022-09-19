США признались в биоисследованиях на малообеспеченных украинцах

В США признали, что на Украине проводили проводили биологические исследования на малообеспеченных гражданах и пациентах психиатрических клиник. Об этом заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил России генерал-лейтенант Игорь Кириллов, передает РИА Новости .

Кириллов сообщил, что делегация США признала факты во время совещания государств-участников Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия в Женеве. В Минобороны отметили, что передача образцов патогенных биоматериалов в США «была нечастой».