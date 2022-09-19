Рязанский приборный завод представил комплекс «Мультимаг» в Санкт-Петербурге

Государственный Рязанский приборный завод принял участие в V Национальном конгрессе «Реабилитация — XXI век: традиции и инновации».

В рамках мероприятия на выставке был представлен аппаратно-программный комплекс «Мультимаг». Сотрудники предприятия провели мастер-классы с демонстрацией посетителям работы изделия.

«Мультимаг» — магнитотерапевтическая система нового поколения, уникальное медицинское оборудование с новейшей технологией лечения. Принцип действия комплекса основан на механизме воздействия низкоинтенсивными, динамически изменяющимися магнитными полями сложной структуры на весь организм пациента или на отдельные органы.

«Клинически доказана высокая эффективность комплекса «Мультимаг» при лечении опорно-двигательного аппарата, сердечно-сосудистых заболеваний, достигаются положительные результаты в 85% случаев при лечении атеросклероза и других заболеваний. Наличие специализированных методик позволяет успешно применять его в лечении бронхолегочных заболеваний, а также при восстановительной терапии после перенесенной коронавирусной инфекции COVID-2019, — отметил генеральный директор АО «ГРПЗ» Борис Виноградов. — Ежегодно наше предприятие производит порядка 30 комплексов. Учитывая широкую востребованность данного изделия в санаториях и профилакториях, госпиталях и реабилитационных центрах, в 2023 году планируется увеличить производство оборудования на 65%".

Конгресс «Реабилитация — XXI век: традиции и инновации» проводится с целью обмена опытом, получения комплексной информации о современных тенденциях развития технологий восстановительного лечения, медицинской реабилитации, курортологии. Участники мероприятия — врачи, ученые, руководители среднего и высшего звена здравоохранения.

Организаторами выступили Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации и ФГБУ «Федеральный научный центр реабилитации инвалидов имени Г. А. Альбрехта» Минтруда России.