Рязанские полицейские задержали пьяного таксиста на улице Энгельса

Мужчину задержали около шести часов утра, сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

В Рязани полицейские задержали пьяного водителя такси. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Нарушителя поймали в понедельник, 19 сентября, около 5.50 утра. Сотрудники ППС патрулировали улицы. В это время в одном из дворов на улице Энгельса заметили автомобиль Daewoo Nexia, который неуверенно двигался по дороге.

Автомобиль остановили. Выяснилось, что это был автомобиль такси, которым по доверенности управлял 38-летний рязанец. Водитель был нетрезв — алкотестер показал 0,971 миллиграмм алкоголя на литр выдыхаемого воздуха.

Нарушителя отстранили от управления автомобилем и составили на него административный протокол. Теперь ему грозит штраф в 30 тысяч рублей и лишение прав на два года.