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Рязанская мэрия анонсировала массовые отключения электричества на три дня
Электричества не будет 20, 21 и 22 сентября.

В Рязани ряд улиц останется без электричества на три дня. Об этом в понедельник, 19 сентября, сообщила пресс-служба горадминистрации.

Так, в Рязани 20 сентября с 9.00 до 16.00 отключат электричество по адресу:

  • 3-й район Борки, дома с №№ 47 по 55.

Также 21 сентября с 9.00 до 13.00 электричества не будет по адресам:

  • улица Парковая, дома с №№ 2 по 22;
  • улица 1-й Аллейный проезд, дома с №№ 1 по 24;
  • улица 2-й Аллейный проезд, дома №№ 3, 5, 7, с 9 по 24, 26, 28, с 30 по 32;
  • улица 3-й Аллейный проезд, дома с №№ 8 по 30;
  • улица Дягилевская, дома с №№ 1 по 23;
  • улица Урожайная, дома №№ 9, 21;
  • улица Парковый проезд, дома с №№ 1- по 15;
  • улица Алейная, дома с №№ 2 по 6, 8, 10, 12, 14, 18, 20.

Помимо этого 21 сентября с 8.30 до 12.00 электричество будет отключено по адресам:

  • улица Ленинского Комсомола, дома с №№ 98 по 104, с 108 по 130, 89, с 105 по 125;
  • улица Островского, дом № 72;
  • улица 12-я Линия, дома с №№ 41 по 57, с 50 по 68;
  • улица 11-я Линия, дома №№ 45, 51, 54;
  • улица 9-я Линия, дома с №№ 3 по 8, 10, 11, 17, 17, 19;
  • улица 18-я Линия, дом № 3;
  • улица Новопавловская, дома №№ 3, 5, 7;
  • улица Прудный переулок, дома с №№ 1 по 6, 8, 10;
  • улица Дорожный переулок, дома с №№ 1 по 3;
  • улица переулок 9-й Линии, дома с №№ 2 по 4, 6, 8, 10, 12, 14, 18;
  • переулок Осипенко, дома с №№ 1 по 13, с 15 по 21, 24, 26, 32;
  • улица Осипенко, дома №№ 33, 35, с 37 по 42, 44, 46.

Кроме того, 22 сентября с 8.30 до 12.00 электричество отключат в поселке Храпово в домах с №№ 1 по 66.

Отключения связаны с проведением работ на воздушной линии.