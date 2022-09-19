Рязанка ищет очевидцев происшествия у клуба Deep, где избили ее брата

В Рязани у клуба Deep избили 35-летнего мужчину. Об этом в понедельник, 19 сентября, РЗН. инфо сообщила сестра пострадавшего.
Известно, что инцидент случился в ночь с субботы на воскресенье, 18 сентября, около клуба Deep Club. Тогда 35-летний мужчина пришел отдыхать с товарищами. В какой-то момент между ним и неизвестным мужчиной произошла перепалка.
«Они потолкались и разошлись. Но спустя время друг того, с кем брат „толкался“, подошел и ударил. Брат упал и все подумали, что он умер», — рассказала девушка.
Позже у пострадавшего мужчины диагностировали перелом челюсти со смещением.
Рязанка просит всех, кто стал свидетелем драки, сообщить об инциденте в полицию или
В настоящее время пострадавший мужчина находится в ОКБ имени Семашко в отделении травматологии.