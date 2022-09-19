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Рязанка ищет очевидцев происшествия у клуба Deep, где избили ее брата
Инцидент случился в ночь с субботы на воскресенье, 18 сентября, около клуба Deep Club.

В Рязани у клуба Deep избили 35-летнего мужчину. Об этом в понедельник, 19 сентября, РЗН. инфо сообщила сестра пострадавшего.

Известно, что инцидент случился в ночь с субботы на воскресенье, 18 сентября, около клуба Deep Club. Тогда 35-летний мужчина пришел отдыхать с товарищами. В какой-то момент между ним и неизвестным мужчиной произошла перепалка.

«Они потолкались и разошлись. Но спустя время друг того, с кем брат „толкался“, подошел и ударил. Брат упал и все подумали, что он умер», — рассказала девушка.

Позже у пострадавшего мужчины диагностировали перелом челюсти со смещением.

Рязанка просит всех, кто стал свидетелем драки, сообщить об инциденте в полицию или лично ей — Анастасии Ломакиной.

В настоящее время пострадавший мужчина находится в ОКБ имени Семашко в отделении травматологии.