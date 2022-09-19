Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Пнд, 19
15°
Втр, 20
16°
Срд, 21
16°
ЦБ USD 60.17 0.14 20/09
ЦБ EUR 60.04 0.17 20/09
Нал. USD 63 / 65.49 19/09 17:37
Нал. EUR 62.9 / 65.99 19/09 17:37
Новости
Публикации
Рязанскому мобильному приложению жителя Абонент+ исполнился один год
8 сентября 11:00
7 673
Как выглядит маршрут от ЦПКиО до рязанского Лесопарка
Журналист РЗН. инфо прошел по будущему туристическому м...
7 сентября 11:27
9 323
Какие школы появятся на карте Рязани в ближайшие годы?
Проблема нехватки школ в регионе хроническая. Генплан р...
3 сентября 14:30
14 549
«Агентство инвентаризации и проектирования» отметило десятый день рожд...
1 сентября 09:56
14 605
Все публикации →
Бизнес
АфишаNew
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Пра как дауншифтинг
ИТОГИ ГОДА 2021
Новое
Вокруг Рязани: Бездорожье
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Все спецпроекты →
Рязанец получил полтора года колонии за повторную езду в пьяном виде
Мужчину осудили на 1,5 года колонии строгого режима, а также лишили права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на пять лет.

Рязанец получил срок за повторную езду в пьяном виде. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Ранее неоднократно судимый житель Пронского района в июне 2022 года вновь сел пьяным за руль. Против него возбудили уголовное дело по части 2 статьи 264.1 УК РФ («Управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию или имеющим судимость»).

Суд признал рязанца виновным и назначил ему полтора года колонии строго режима, а также лишил права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на пять лет.