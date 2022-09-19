Рязанец получил полтора года колонии за повторную езду в пьяном виде

Мужчину осудили на 1,5 года колонии строгого режима, а также лишили права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на пять лет.

Рязанец получил срок за повторную езду в пьяном виде. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Ранее неоднократно судимый житель Пронского района в июне 2022 года вновь сел пьяным за руль. Против него возбудили уголовное дело по части 2 статьи 264.1 УК РФ («Управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию или имеющим судимость»).

Суд признал рязанца виновным и назначил ему полтора года колонии строго режима, а также лишил права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на пять лет.