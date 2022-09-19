Россиянам запретили въезд на территорию Польши и стран Балтии

Речь идет об Эстонии, Латвии, Литве и Польше. Теперь россиянам и белорусам с шенгенскими визами, выданными в других государства ЕС, въезд в указанные страны запрещен.

Россиянам запретили въезд на территорию Польши и стран Балтии. Об этом в понедельник, 19 сентября, сообщили РИА Новости со ссылкой на МИД Эстонии.

Речь идет об Эстонии, Латвии, Литве и Польше. Теперь россиянам и белорусам с шенгенскими визами, выданными в других государства ЕС, въезд в указанные страны запрещен.

Соответствующее решение приняли еще 1 сентября главы министерств иностранных дел стран Евросоюза. Они договорились приостановить действия Соглашения об упрощении выдачи виз между Россией и Е. С. Также там приняли решение ограничить въезд в граничащие с Россией страны. Ограничения действуют для тех граждан, которые собирались посетить Евросоюз с целью туризма, бизнеса, спорта и культуры. Исключения составят лишь водители грузовиков, дипломаты, а также те, кто пересекают границу по соображениям гуманитарного характера.

Кроме того, теперь россияне, у которых есть недвижимость в Эстонии, не смогут получить визу для посещения страны. Управлять имуществом они будут дистанционно.