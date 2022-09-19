Россиянам запретили въезд на территорию Польши и стран Балтии. Об этом в понедельник, 19 сентября,
Речь идет об Эстонии, Латвии, Литве и Польше. Теперь россиянам и белорусам с шенгенскими визами, выданными в других государства ЕС, въезд в указанные страны запрещен.
Соответствующее решение приняли еще 1 сентября главы министерств иностранных дел стран Евросоюза. Они договорились приостановить действия Соглашения об упрощении выдачи виз между Россией
Кроме того, теперь россияне, у которых есть недвижимость в Эстонии, не смогут получить визу для посещения страны. Управлять имуществом они будут дистанционно.