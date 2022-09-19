Пьяный водитель проехал на крыше машины мимо поста ГИБДД в Бурятии

В Бурятии пьяный водитель перевернулся на автомобиле и проехал на крыше несколько метров около поста ГИБДД. Об этом передает РИА Новости .

ДТП произошло в ночь на воскресенье, 19 сентября.

В ГИБДД отметили, что водитель Toyota не справился с управлением и врезался в препятствие. Машина в результате опрокинулась, транспортное средство загорелось.

Сотрудники полиции, которые находились рядом, помогли выбраться водителю и потушить автомобиль.

Мужчина не пострадал. За управление машиной в пьяном состоянии на него составили административные материалы.