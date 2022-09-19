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Против рязанки повторно возбудили уголовное дело за торговлю спиртным

В Рязани в отношении 66-летней женщины повторно возбудили уголовное дело из-за торговли спиртным. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

Незаконную торговлю пресекли в квартире дома на улице Керамзавода. Алкоголь незаконно продавала 66-летняя женщина. Ранее ее дважды привлекали за нарушение к административной ответственности по статье 14.17.1 КоАП РФ и один раз к уголовной ответственности по статье 171.4 УК РФ.

Полицейские проверяли дом рязанки, поскольку она неоднократно нарушала запрет. Выяснилось, что нарушительница продолжила продавать спиртное в квартире.

Теперь ей грозит повторное уголовное наказание.

Возбуждено уголовное дело по статье 171.4 УК РФ «Незаконная розничная продажа алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции, если это деяние совершено неоднократно».

Ей грозит штраф до 80 тысяч рублей или исправительные работы на срок до одного года.