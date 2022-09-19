Председатель рязоблдумы Аркадий Фомин обсудил планы работ в Шиловском районе на предстоящий год

Об этом сообщила пресс-служба регионального парламента.

Председатель рязанской облдумы Аркадий Фомин посетил Шиловский район в рамках депутатского контроля. Результаты поездки в понедельник, 19 сентября, опубликовали на сайте регионального парламента.

Поездка состоялась еще в пятницу, 16 сентября. Так, в поселке Лесной Фомин осмотрел два объекта — Дом детского творчества и детский парк. У первого объекта меняют крышу. Как отметил подрядчик, ее заменят в течение месяца-полтора. Второй объект благоустраивают по программе «Формирование комфортной городской среды». В настоящее время подрядчику осталось лишь уложить плитку, убрать мусор и посадить деревья. Далее будет следовать третий этап — установка детской площадки, лавочек, навесов, дополнительное озеленение.

Также Фомин отправился в поселок Мосолово, где представители органов муниципальной власти и жители обсудили результаты реализации программы поддержки местных инициатив. Так, в рамках этой программы в населенной пункте отремонтировали дорогу по улице Молодежной, установили 42 фонаря, обустроили 23 контейнерных площадки в семи деревнях и селах, а также отремонтировали улицу Исаева в деревне Фролово.

«Обсудили планы на следующий год. Приоритет сейчас — создание инфраструктуры в селе для комфортного проживания, для привлечения сюда специалистов. Будем поддерживать инициативы сельчан, направлять усилия так, чтобы они принесли максимальную пользу», — заключил председатель регионального парламента.