На юго-востоке Москвы в мусорном контейнере нашли тело новорожденного

Уголовное дело возбудили по статье 106 УК РФ («Убийство матерью новорожденного ребенка»).

На юго-востоке Москвы в мусорном контейнере нашли тело новорожденного. Об этом сообщили в Telegram-канале столичного СК.

Труп ребенка нашли в понедельник, 19 сентября, около многоквартирного дома на улице Люблинской. С помощью камер видеонаблюдения следователи установили личность матери новорожденной девочки. Ей оказалась 24-летняя уроженка Краснодарского края.

По предварительной информации, женщина родила ребенка 16 сентября в арендуемой квартире. Ее доставили в отделение СК для допроса.

Уголовное дело возбудили по статье 106 УК РФ («Убийство матерью новорожденного ребенка»).