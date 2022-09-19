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На юго-востоке Москвы в мусорном контейнере нашли тело новорожденного
Уголовное дело возбудили по статье 106 УК РФ («Убийство матерью новорожденного ребенка»).

На юго-востоке Москвы в мусорном контейнере нашли тело новорожденного. Об этом сообщили в Telegram-канале столичного СК.

Труп ребенка нашли в понедельник, 19 сентября, около многоквартирного дома на улице Люблинской. С помощью камер видеонаблюдения следователи установили личность матери новорожденной девочки. Ей оказалась 24-летняя уроженка Краснодарского края.

По предварительной информации, женщина родила ребенка 16 сентября в арендуемой квартире. Ее доставили в отделение СК для допроса.

Уголовное дело возбудили по статье 106 УК РФ («Убийство матерью новорожденного ребенка»).