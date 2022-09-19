На должность руководителя «Водоканала» вновь назначили Олега Штефана

Олег Штефан ранее возглавлял муниципальное предприятие с 2012 по 2019 годы.

На должность руководителя «Водоканала» вновь назначили Олега Штефана. Об этом в понедельник, 19 сентября, сообщается на сайте горадминистрации.

«К работе руководителя МП „Водоканал“ приступил Олег Штефан», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что бывшего директора «Водоканала» Олега Штефана назначили и.о. первого замглавы администрации Касимова.

Напомним, Олег Штефан ранее возглавлял муниципальное предприятие с 2012 по 2019 годы.