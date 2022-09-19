Минфин предложил продлить кредитные каникулы

Минфин предложил продлить срок кредитных каникул до 31 марта 2023 года. Проект постановления опубликован на сайте проектов правовых актов.

Согласно информации в пояснительной записке к проекту, продление срока действия каникул позволит защитить права граждан, которые попали в трудную жизненную ситуацию и не успели воспользоваться мерой. Также это сможет уменьшить риски финансовой стабильности кредиторов, говорится в сообщении.

Отметим, каникулы по всем видам займов можно получить, если они были выданы до 1 марта 2022 года.