Генсек ООН заявил, что до переговоров Путина и Зеленского еще далеко

Он добавил, что готов содействовать переговорам, но для их проведения нужно пожелание глав двух стран.

Генсек ООН Антониу Гутерреш заявил, что до возможности переговоров между президентами России и Украины Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским еще далеко. Об этом передает РИА Новости .

Гутерреш отметил, что «мы все еще далеки от этой возможности».

«Вероятно, будет сложным провести прямые переговоры между двумя президентами», — предположил генсек ООН.

Он добавил, что готов содействовать переговорам, но для их проведения нужно пожелание глав двух стран. Гуттереш заявил, что стороны по прежнему привержены свои целям.

Так что это очевидно — мы далеки от момента, когда оба президента могут встретиться", — заключил собеседник.