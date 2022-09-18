В Рязанской области 19 сентября пройдут сильные дожди
В Рязанской области в понедельник, 19 сентября, ночью и утром ожидается дождь, местами сильный. Днем также прогнозируют небольшие осадки. Прогноз погоды опубликован на сайте регионального ГУ МЧС.
В Рязанской области в понедельник, 19 сентября, ночью и утром ожидается дождь, местами сильный. Днем также прогнозируют небольшие осадки. Прогноз погоды опубликован на
Температура воздуха по области ночью составит +8…+13, днем +12…+17 градусов.
Будет облачно. Ветер южной четверти, 6-11 м/с, ночью порывы достигнут 12-17 м/с, днем — 13-18 м/с, местами до 23 м/с.