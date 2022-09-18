В Рязанской области 19 сентября пройдут сильные дожди

В Рязанской области в понедельник, 19 сентября, ночью и утром ожидается дождь, местами сильный. Днем также прогнозируют небольшие осадки. Прогноз погоды опубликован на сайте регионального ГУ МЧС.