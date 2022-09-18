В Рязани вандалы разрисовали чужие машины символами спецоперации

В Рязани неизвестные разрисовали чужие припаркованные автомобили символами Z. Фото опубликовали в группе «Подслушано у водителей в Рязани».

В Рязани неизвестные разрисовали чужие припаркованные автомобили символами Z. Фото опубликовали в группе «Подслушано у водителей в Рязани».

«Сегодня с 2-4 часов ночи на улице Зубковой, 31 были испорчены краской два автомобиля, на задних дверях написаны буквы Z», — говорится в посте.

В комментариях рязанцы добавили, что машины разрисовали также на улице Зубковой, 30.