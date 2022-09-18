В России с 1 октября повысят зарплаты части бюджетников

В России с 1 октября повысят оклады бюджетников, на которых не распространяется действие майских указов президента. Оно будет осуществляться не из федерального, а из региональных бюджетов, рассказал агентству «Прайм» доцент кафедры экономики РЭУ имени Г. В. Плеханова Александр Тимофеев.

В России с 1 октября повысят оклады бюджетников, на которых не распространяется действие майских указов президента. Оно будет осуществляться не из федерального, а из региональных бюджетов, рассказал агентству «Прайм» доцент кафедры экономики РЭУ имени Г. В. Плеханова Александр Тимофеев.

Тимофеев пояснил, что повышения оплаты труда могут ожидать сотрудники спасательных центров МЧС, учреждений социальной сферы и гидрометеорологической службы, центров гигиены Роспотребнадзора, центров стандартизации, метрологии и испытаний Росстандарта, реабилитационных центров для инвалидов и ряда других категорий. Остальные профессиональные группы ждут повышения окладов с 1 января 2023 года.

По словам эксперта, размер индексации зависит от того, сколько средств на это выделит местный бюджет. В среднем он варьируется в рамках четыре-шесть процентов, но может быть и больше, однако повышения на величину инфляции (около 14% годовых), скорее всего, не произойдет.

Повышение коснется и обслуживающего персонала госучреждений: водителей, уборщиков, дворников, грузчиков. Тимофеев считает, что даже если речь идет об 1-2 тысячах рублей в месяц дополнительно к зарплате, это все-таки прибавка.

«Важно, чтобы такая индексация не привела к сокращениям, так как региональные бюджеты обычно меньше федеральных», — подытожил эксперт.