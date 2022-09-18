В Омске гимнастка сорвалась во время циркового выступления

В омском цирке гимнастка сорвалась во время выступления и упала с высоты на арену. Видео момента ЧП опубликовал Telegram-канал Shot.

В омском цирке гимнастка сорвалась во время выступления и упала с высоты на арену. Видео момента ЧП опубликовал Telegram-канал Shot.

К артистке сразу же подбежал персонал и унес ее за кулисы.

По словам очевидцев, девушка осталась жива. Ее госпитализировали.

Гастроли «Цирка Филатовых» проходят второй день. Воздушные гимнасты выступают без страховки.