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В Омске гимнастка сорвалась во время циркового выступления
В омском цирке гимнастка сорвалась во время выступления и упала с высоты на арену. Видео момента ЧП опубликовал Telegram-канал Shot.

В омском цирке гимнастка сорвалась во время выступления и упала с высоты на арену. Видео момента ЧП опубликовал Telegram-канал Shot.

К артистке сразу же подбежал персонал и унес ее за кулисы.

По словам очевидцев, девушка осталась жива. Ее госпитализировали.

Гастроли «Цирка Филатовых» проходят второй день. Воздушные гимнасты выступают без страховки.