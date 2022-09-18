В Недостоеве при столкновении легковушек пострадал мужчина

В аварии в Недостоеве пострадал водитель одной из машин. В воскресенье, 18 сентября, примерно в 9:50 на улице Промышленной, 1Б столкнулись Lada Kalina и Kia Sportage, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

В аварии в Недостоеве пострадал водитель одной из машин. В воскресенье, 18 сентября, примерно в 9:50 на улице Промышленной, 1Б столкнулись Lada Kalina и Kia Sportage, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

По предварительной информации, водитель Lada 1968 года рождения столкнулся с Kia под управлением мужчины 1966 года рождения.

В результате ДТП водителя иномарки госпитализировали. Проводится проверка.

Напомним, видео с места аварии опубликовали в соцсетях.