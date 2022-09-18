В Кировской области задержали подростка, задушившего 15-летнюю подругу

В Кировской области 14-летний школьник убил подругу во время ссоры. Подозреваемый задержан, сообщает РЕН ТВ.

В Кировской области 14-летний школьник убил подругу во время ссоры. Подозреваемый задержан, сообщает РЕН ТВ.

Информация о пропаже 15-летней Дарьи Б. в поселке Рудничный появилась 15 сентября. Девочку искали полиция и волонтеры. Спустя сутки ее тело с признаками насильственной смерти нашли в поселке неподалеку от хозяйственных построек.

Правоохранители вышли на след подозреваемого. Им оказался 14-летний знакомый девушки. Выяснилось, что подросток поссорился со сверстницей и задушил ее. После он скрылся с места преступления.

Подозреваемый задержан.