В Кировской области задержали подростка, задушившего 15-летнюю подругу
В Кировской области 14-летний школьник убил подругу во время ссоры. Подозреваемый задержан, сообщает РЕН ТВ.
В Кировской области 14-летний школьник убил подругу во время ссоры. Подозреваемый задержан, сообщает
Информация о пропаже 15-летней Дарьи Б. в поселке Рудничный появилась 15 сентября. Девочку искали полиция и волонтеры. Спустя сутки ее тело с признаками насильственной смерти нашли в поселке неподалеку от хозяйственных построек.
Правоохранители вышли на след подозреваемого. Им оказался 14-летний знакомый девушки. Выяснилось, что подросток поссорился со сверстницей и задушил ее. После он скрылся с места преступления.
Подозреваемый задержан.