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У вокзала Рязань-2 легковушка вылетела на барьер посередине дороги
Недалеко от вокзала Рязань-2 на улице Вокзальной легковушка вылетела на разделительный барьер в центре дороги. Видео с места аварии вечером в субботу, 17 сентября, опубликовал RZN Life.

Недалеко от вокзала Рязань-2 на улице Вокзальной легковушка вылетела на разделительный барьер в центре дороги. Видео с места аварии вечером в субботу, 17 сентября, опубликовал RZN Life.

По словам очевидца, ДТП произошло примерно в 22:00. На месте работали сотрудники полиции.

Выясняются обстоятельства аварии.