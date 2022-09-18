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Сорокина объявила о старте отопительного сезона
Мэр Рязани Елена Сорокина заявила, что тепло поступило во все объекты соцсферы города. Об этом она написала на своей странице «ВКонтакте».

Мэр Рязани Елена Сорокина заявила, что тепло поступило во все объекты соцсферы города. Об этом она написала на своей странице «ВКонтакте».

По ее словам, отопление появилось в детсадах, школах и дошкольных образовательных учреждениях, в учреждениях спорта и здравоохранения.

«Управлению энергетики и ЖКХ поручила проработать вопрос и обратить повышенное внимание руководителей всех объектов соцсферы на то, чтобы задвижки систем отопления внутри зданий были открыты», — отметила Сорокина. Она добавила, что с 19 сентября тепло постепенно начнет поступать в жилые дома.