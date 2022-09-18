Рязанский педагог прошла в финал конкурса «Лучший учитель родного языка и родной литературы»

Екатерина Агеева из Рязанской области прошла в финал конкурса «Лучший учитель родного языка и родной литературы». Всего за победу будут соревноваться шесть педагогов, сообщает портал
Учителя признаны лидерами по итогам состязания «Классный час». Им предстоит дать мастер-классы, после которых определят победителя. Его имя станет известно уже в воскресенье, 18 сентября.
За победу кроме Екатерины Агеевой из Льговской средней школы будут бороться петербуржец Павел Саянков, Яна Бекоева из Северной Осетии, дагестанец Рамазан Газимагомедов, башкир Мирас Ишдавлетов и Жанна Касимова из Кировской области.
Финал пройдет в Пятигорске. Конкурс приурочили к Международному десятилетию языков коренных народов России, он инициирован Министерством просвещения. Педагоги представляли 68 регионов страны, они говорят на 36 языках народов
Отборочный этап проходил в онлайн-формате. Участники представляли свою медиавизитку, которая дала возможность оценить их профессионализм, педагогическую индивидуальность и опыт работы с родителями учеников.