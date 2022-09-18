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Рязанский педагог прошла в финал конкурса «Лучший учитель родного языка и родной литературы»
Екатерина Агеева из Рязанской области прошла в финал конкурса «Лучший учитель родного языка и родной литературы». Всего за победу будут соревноваться шесть педагогов, сообщает портал «Русский мир».

Екатерина Агеева из Рязанской области прошла в финал конкурса «Лучший учитель родного языка и родной литературы». Всего за победу будут соревноваться шесть педагогов, сообщает портал «Русский мир».

Учителя признаны лидерами по итогам состязания «Классный час». Им предстоит дать мастер-классы, после которых определят победителя. Его имя станет известно уже в воскресенье, 18 сентября.

За победу кроме Екатерины Агеевой из Льговской средней школы будут бороться петербуржец Павел Саянков, Яна Бекоева из Северной Осетии, дагестанец Рамазан Газимагомедов, башкир Мирас Ишдавлетов и Жанна Касимова из Кировской области.

Финал пройдет в Пятигорске. Конкурс приурочили к Международному десятилетию языков коренных народов России, он инициирован Министерством просвещения. Педагоги представляли 68 регионов страны, они говорят на 36 языках народов Р. Ф. Участников оценивают ведущие педагоги, отмеченные наградами профессиональных конкурсов разных лет, ученые, ведущие специалисты педагогических вузов и другие эксперты.

Отборочный этап проходил в онлайн-формате. Участники представляли свою медиавизитку, которая дала возможность оценить их профессионализм, педагогическую индивидуальность и опыт работы с родителями учеников.