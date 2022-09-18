Рязанка рассказала о встрече с семьей кабанов в лесу

Жительница Рязанской области рассказала о встрече с семьей кабанов в лесу. Пост опубликован в соцсетях.

Жительница Рязанской области рассказала о встрече с семьей кабанов в лесу. Пост опубликован в соцсетях в воскресенье, 18 ноября.

По словам рязанки, она гуляла на озере и собирала клюкву.

«Вскоре боковым зрением заметила, что из леса ко мне приближается большая темная фигура. Присмотрелась: метрах в 10 от меня кабан. Да не один, а с выводком. И идет прямо ко мне. Спокойно обернувшись, заметила сосенку с крепкими сучьями и забралась на нее: наблюдать дальше. Лесные жители с интересом обнюхивали, пытаясь понять, кто же тут, есть ли опасность. А потом спокойно ушли в лес обратно. Маленькие кабанчики, конечно, очень забавные, впервые видела их так близко», — написала женщина.

Она отметила, что самки с выводком могут быть опасны для человека, но при внезапной встрече с животными следует сохранять спокойствие и дружелюбие.