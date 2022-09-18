Рязанцы пожаловались на мигающие фонари в Московском районе

Рязанцы пожаловались на то, что на улице Крупской уличные фонари постоянно мигают. Пост об этом опубликован в соцсетях.

Рязанцы пожаловались на то, что на улице Крупской уличные фонари постоянно мигают. Пост об этом опубликован в соцсетях .

«Здравствуйте, на улице Крупской, дом 28, жители на грани нервного срыва, жить нереально, и сколько это будет продолжаться? Уличные фонари постоянно мигают», — возмутился автор поста.

В комментариях рязанцы добавили, что подобная картина из мигающих фонарей наблюдается на Московском шоссе, 53, напротив 9 ЖЭУ.