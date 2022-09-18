Рязанцев предупредили о грозе и ливнях

В Рязанской области МЧС выпустило метеопредупреждение о грозе и ливнях. Оно опубликовано на сайте ведомства в воскресенье, 18 сентября.

В Рязанской области МЧС выпустило метеопредупреждение о грозе и ливнях. Оно опубликовано на сайте ведомства в воскресенье, 18 сентября.

В ближайший час, с сохранением до конца суток, а также ночью и утром 19 сентября на территории региона местами ожидаются сильные дожди, в отдельных районах пройдет гроза.

Ночью усилится ветер, порывы достигнут 12-17 м/с.

Днем 19 сентября ожидаются порывы ветра 13-18 м/с, местами до 23 м/с.