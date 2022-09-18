ДТП в Приокском устроил лишенный прав водитель

В Приокском в забор частного дома влетел водитель, лишенный прав. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

В Приокском в забор частного дома влетел водитель, лишенный прав. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Авария произошла ночью в воскресенье, 18 сентября, примерно в 00:40 на улице Дачной, напротив дома № 19. По предварительной информации, водитель 1988 года рождения, лишенный прав, был за рулем Renault Megаn и въехал в дерево.

В результате аварии водителя госпитализировали. Проводится проверка.

Напомним, ранее фото с места аварии опубликовали в соцсетях.