В Сараевском районе ищут должника по алиментам почти на миллион рублей

В Сараевском районе судебные приставы разыскивают Алексея Храмшина 1984 года рождения. Житель села Муравлянка задолжал более 800 тысяч рублей на содержание ребенка, сообщается на сайте ИД «Пресса».

В Сараевском районе судебные приставы разыскивают Алексея Храмшина 1984 года рождения. Житель села Муравлянка задолжал более 800 тысяч рублей на содержание ребенка, сообщается на сайте ИД «Пресса».

Зная о своей обязанности выплачивать алименты, 41-летний мужчина не выполняет решения суда. По месту жительства и последнего пребывания он не находится, на связь с судебными приставами не выходит.

С октября 2020 года мужчина объявлен в розыск.

Всех, у кого есть информация о местонахождении Алексея Храмшина, просят сообщить по телефону 8 (49148) 3-18-25.