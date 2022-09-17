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В Сараевском районе ищут должника по алиментам почти на миллион рублей
В Сараевском районе судебные приставы разыскивают Алексея Храмшина 1984 года рождения. Житель села Муравлянка задолжал более 800 тысяч рублей на содержание ребенка, сообщается на сайте ИД «Пресса».

В Сараевском районе судебные приставы разыскивают Алексея Храмшина 1984 года рождения. Житель села Муравлянка задолжал более 800 тысяч рублей на содержание ребенка, сообщается на сайте ИД «Пресса».

Зная о своей обязанности выплачивать алименты, 41-летний мужчина не выполняет решения суда. По месту жительства и последнего пребывания он не находится, на связь с судебными приставами не выходит.

С октября 2020 года мужчина объявлен в розыск.

Всех, у кого есть информация о местонахождении Алексея Храмшина, просят сообщить по телефону 8 (49148) 3-18-25.