Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Сбт, 17
17°
Вск, 18
12°
Пнд, 19
16°
ЦБ USD 60.03 0.36 17/09
ЦБ EUR 59.87 0.25 17/09
Нал. USD 63.11 / 65.99 16/09 15:45
Нал. EUR 63.11 / 65.99 16/09 15:45
Новости
Публикации
Рязанскому мобильному приложению жителя Абонент+ исполнился один год
8 сентября 11:00
6 294
Как выглядит маршрут от ЦПКиО до рязанского Лесопарка
Журналист РЗН. инфо прошел по будущему туристическому м...
7 сентября 11:27
7 770
Какие школы появятся на карте Рязани в ближайшие годы?
Проблема нехватки школ в регионе хроническая. Генплан р...
3 сентября 14:30
13 181
«Агентство инвентаризации и проектирования» отметило десятый день рожд...
1 сентября 09:56
12 998
Все публикации →
Бизнес
АфишаNew
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Пра как дауншифтинг
ИТОГИ ГОДА 2021
Новое
Вокруг Рязани: Бездорожье
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Все спецпроекты →
В рязанском дворе на крышу припаркованной машины сбросили бутылку
В Рязани на крышу припаркованного автомобиля неизвестные сбросили бутылку. Инцидент произошел во дворе на улице Пугачева вечером в пятницу, 16 сентября.

В Рязани на крышу припаркованного автомобиля неизвестные сбросили бутылку. Инцидент произошел во дворе на улице Пугачева вечером в пятницу, 16 сентября. Видео опубликовано в группе «Подслушано в Рязани».

«Добрый вечер. Сегодня в 19:40 был выявлен такой некрасивый поступок на улице Пугачева, 10. Если тот, кто это сделал, читает, советую сознаться. Заявление написано, вопрос последствий», — сообщает автор поста.