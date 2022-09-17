В рязанском дворе на крышу припаркованной машины сбросили бутылку

В Рязани на крышу припаркованного автомобиля неизвестные сбросили бутылку. Инцидент произошел во дворе на улице Пугачева вечером в пятницу, 16 сентября.

В Рязани на крышу припаркованного автомобиля неизвестные сбросили бутылку. Инцидент произошел во дворе на улице Пугачева вечером в пятницу, 16 сентября. Видео опубликовано в группе « Подслушано в Рязани ».

«Добрый вечер. Сегодня в 19:40 был выявлен такой некрасивый поступок на улице Пугачева, 10. Если тот, кто это сделал, читает, советую сознаться. Заявление написано, вопрос последствий», — сообщает автор поста.