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В Рязанской области разыскивают 37-летнего мужчину с татуировкой на спине
Полиция разыскивает без вести пропавшего Берловского Василия Александровича 1985 года рождения. Уроженец поселка Центральный Милославского района 10 августа ушел из дома на улице Советской, до настоящего времени его местонахождение неизвестно.

Полиция разыскивает без вести пропавшего Берловского Василия Александровича 1985 года рождения. Уроженец поселка Центральный Милославского района 10 августа ушел из дома на улице Советской, до настоящего времени его местонахождение неизвестно. Сообщение опубликовал «Скопинский вестник».

Приметы пропавшего: рост 180-184 см, плотного телосложения, лысый. Особые приметы — татуировка с изображением животного на спине справа. На нем были коричневая футболка в белую полоску, черные спортивный костюм и жилетка, черные кроссовки.

Всех, кто располагает какой-либо информацией о пропавшем, просят обращаться в ОУР МО МВД России «Скопинский» кабинет № 6, или по телефонам: 2-09-07, 2-07-02, 02, +7 (910) 907-08-96.