В Рязанской области 18 сентября ожидается до +18 градусов
В Рязанской области в воскресенье, 18 сентября, температура воздуха ночью составит +6…+11, днем +13…+18 градусов. Об этом сообщается на сайте регионального ГУ МЧС.
В Рязанской области в воскресенье, 18 сентября, температура воздуха ночью составит +6…+11, днем +13…+18 градусов. Об этом сообщается на
Прогнозируют переменную облачность, ночью местами пройдет небольшой дождь. Днем также ожидаются осадки.
Ветер юго-восточный, 5-10 м/с, днем местами порывы будут достигать 12-17 м/с.