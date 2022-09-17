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В Рязанской области 18 сентября ожидается до +18 градусов
В Рязанской области в воскресенье, 18 сентября, температура воздуха ночью составит +6…+11, днем +13…+18 градусов. Об этом сообщается на сайте регионального ГУ МЧС.

В Рязанской области в воскресенье, 18 сентября, температура воздуха ночью составит +6…+11, днем +13…+18 градусов. Об этом сообщается на сайте регионального ГУ МЧС.

Прогнозируют переменную облачность, ночью местами пройдет небольшой дождь. Днем также ожидаются осадки.

Ветер юго-восточный, 5-10 м/с, днем местами порывы будут достигать 12-17 м/с.