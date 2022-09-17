В Рязани впервые прошел детский День города «Азбука Рязани»

В Рязани в субботу, 17 сентября, на Лыбедском бульваре прошло детское праздничное мероприятие «Азбука Рязани». Двухметровые макеты 27 букв русского алфавита стали символами интерактивных площадок для детей, сообщает пресс-служба администрации.

В Рязани в субботу, 17 сентября, на Лыбедском бульваре прошло детское праздничное мероприятие «Азбука Рязани». Двухметровые макеты 27 букв русского алфавита стали символами интерактивных площадок для детей, сообщает пресс-служба администрации.

В игровой форме гостям рассказали о родном городе, его истории, культуре и достопримечательностях от, А до Я. Ребята постарше еще раз вспомнили имена знаменитых земляков, которые прославили Рязанский край своими достижениями и талантом.

Всем посетителям Лыбедского бульвара в этот день предоставили возможность также испытать свои силы и ловкость на различных тематических игровых станциях. Ребята приняли участие в танцевальных и музыкальных флешмобах вместе с детским театром «Созвездие добра».

На интерактивных площадках дети узнали много нового и интересного о родном городе.