В Рязани на территории бывшего хлебозавода № 1 прошла выставка мастеров и художников

В творческом пространстве представили изделия ручной работы из бисера, мыла, шерсти и других материалов. Гости могли приобрести понравившееся.

В Рязани в субботу, 17 сентября, на открытой площадке бывшего хлебозавода № 1 молодые рязанские художники, фотографы и музыканты продемонстрировали свои работы. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

В творческом пространстве представили изделия ручной работы из бисера, мыла, шерсти и других материалов. Гости могли приобрести понравившееся.

Также прошла выставка рязанских фотографов и студентов художественного училища, а посетители могли услышать мелодии, написанные молодыми музыкантами.

Для детей организовали площадки с творческими мастер-классами и крафт-маркет.