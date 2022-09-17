В Рязани на гастрономическом фестивале в День города представили местные блюда

В Рязани в субботу, 17 сентября, на Лыбедском бульваре прошел гастрономический фестиваль «Вкусы города». Его провели в рамках мероприятий, посвященных 927-летию Рязани, сообщает пресс-служба мэрии.

В Рязани в субботу, 17 сентября, на Лыбедском бульваре прошел гастрономический фестиваль «Вкусы города». Его провели в рамках мероприятий, посвященных 927-летию Рязани, сообщает пресс-служба мэрии.

Фирменные блюда рязанцам предложили несколько точек общепита — от популярных ресторанов до фуд-траков. Все заявленные блюда были приготовлены исключительно из местных продуктов.

Гости попробовали уху из трех видов рыб, гречневую кашу с белыми грибами, блинчики с разными начинками, шацкие «чичи», похожие на пшенные оладьи. Для ценителей мяса рестораторы приготовили блюда на открытом огне.

Горожанам предложили продегустировать старинный напиток на местных фруктах и травах — взвар. Повара сварили его с малиновым листом, изюмом, медом, сушеными яблоками и грушами.

Также желающие смогли приобрести гастрономические сувениры рязанских производителей: мед и пряники, варенье и мармелад, специи, леденцы и шоколад.