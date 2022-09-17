В Кремлевском сквере провели пикник в стиле дореволюционной Рязани

В субботу, 17 сентября, на территории Кремлевского сквера прошел пикник в стиле дореволюционной Рязани. Об этом сообщается на сайте мэрии.

В субботу, 17 сентября, на территории Кремлевского сквера прошел пикник в стиле дореволюционной Рязани. Об этом сообщается на сайте мэрии.

Мероприятие открыл духовой оркестр, который исполнил романсы Якова Полонского и Леонида Малашкина. На площадке участники студии «Белый балъ» провели мастер-класс по историческим танцам, в котором могли поучаствовать все желающие.

Рязанцам прочитали лекции «О чае и чайных традициях». Горожане узнали, как барышни и кавалеры демонстрировали свои чувства с помощью «Флирта цветов», и познакомились с историческим досугом жителей на лекции «От кулачных боев до Благородного собрания: досуг рязанцев 200 лет назад».

Гостям предлагали сфотографироваться в стилизованных фотозонах, а также принять участие в салонных играх.