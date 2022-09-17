В Чучковском районе поджигателя машины вычислили по сгоревшему рукаву

В Чучковском районе полицейские по горячим следам раскрыли поджог автомобиля «Жигули», припаркованного на улице села Завидово. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

В Чучковском районе полицейские по горячим следам раскрыли поджог автомобиля «Жигули», припаркованного на улице села Завидово. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

В полицию обратилась 32-летняя жительница села Завидово и сообщила, что ночью у нее на глазах сгорел ее ВАЗ-2115, припаркованный возле дома. Машина вспыхнула внезапно. Женщина сразу же вышла на улицу, но спасти машину не смогла.

Осмотрев сгоревший автомобиль, полицейские предположили, что его подожгли. Выяснилось, что недавно владелица машины рассталась с мужчиной, с которым жила некоторое время. В какой-то момент 42-летний житель поселка Чучково начал злоупотреблять спиртным, и женщина разорвала отношения. Мужчина неоднократно пытался встретиться с ней и наладить отношения, но получал отказ.

В Чучкове правоохранители отыскали этого мужчину в гостях. Он выпивал в компании приятелей в куртке с обгоревшим рукавом, которой пах бензином. На руках у жителя были небольшие ожоги. Объяснить их происхождение убедительно он не смог. Выявили и другие признаки, указывающие на причастность к поджогу.

Вскоре это подтвердилось, злоумышленника задержали. По предварительной информации, после расставания с подругой и безуспешных попыток помириться мужчина затаил на женщину обиду. Употребив спиртное, он отправился в село Завидово, незаметно подобрался к «Жигулям» бывшей, облил машину горючей жидкостью и поднес огонь. Из-за нетрезвого состояния мужчина сделал это неаккуратно, и огонь перекинулся на его одежду. Злоумышленник вернулся в поселок Чучково, где продолжил застолье. Таким образом он рассчитывал составить алиби.

Возбуждено уголовное дело об умышленном уничтожении имущества путем поджога, мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

Напомним, ранее сообщалось, что огонь перекинулся на дом.