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В центре Рязани заметили девушку с неадекватным поведением
В центре Рязани днем в субботу, 17 сентября, заметили девушку, которая странно себя ведет. Она застыла в одной позе и не двигалась продолжительное время. Видео опубликовал Rzn life.

В центре Рязани днем в субботу, 17 сентября, заметили девушку, которая странно себя ведет. Она застыла в одной позе и не двигалась продолжительное время. Видео опубликовал Rzn life.

«Девушка стоит возле „Детского мира“ на Соборной уже час, под чем-то, возможно, наркотики», — написал очевидец.